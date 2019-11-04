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Мы встретились: Наталья Могилевская призналась в любви таинственному мужчине (видео)
Популярная певица Наталья Могилевская, заявившая ранее, что готова к семье и материнству, публично призналась в любви таинственному мужчине. Звезда обратилась к своему избраннику в прямом эфире шоу «Танці з зірками», гостьей которого она стала.
Наталья спустя много лет снова стала в пару с Владом Ямой, а также исполнила свою новую песню «Покохала», которую посвятила любимому.
«Эта премьера — она посвящена человеку. Это подарок. Эта песня стала судьбоносной. Я встретила сердце, которое я полюбила. Я встретила свое сердце. Его нет сейчас в этом зале. Он очень далеко», — призналась Могилевская.
Певица очень трепетно и бережно относится к чувствам и благодарна любимому за поддержку.
«Я очень жду тебя и очень люблю. И когда мне бывает страшно за нашу любовь, я вспоминаю твои слова — ничего не бойся и не переживай, потому что самое главное уже случилось. Мы встретились», — сказала Могилевская. Имя своего избранника она называть не стала. Додробно рассказывать о спутнике Наталья не спешит.
Напомним, 11-й эфир «Танців з зірками» покинула самая сильная танцовщица Алена Шоптенко и актер Алексей Яровенко. Напомним, к парам присоединились участники прошлых сезонов Игорь Ласточкин, Юрий Ткач, Мишель Андраде… На балконе участников поддерживала Регина Тодоренко. Как выступали пары, подробности и все номера, смотрите здесь.
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