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Шоу-бизнес

Мы встретились: Наталья Могилевская призналась в любви таинственному мужчине (видео)

10:21 4 ноября 2019 247
Наталья Могилевская
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная певица Наталья Могилевская, заявившая ранее, что готова к семье и материнству, публично призналась в любви таинственному мужчине. Звезда обратилась к своему избраннику в прямом эфире шоу «Танці з зірками», гостьей которого она стала.

Наталья спустя много лет снова стала в пару с Владом Ямой, а также исполнила свою новую песню «Покохала», которую посвятила любимому.

«Эта премьера — она посвящена человеку. Это подарок. Эта песня стала судьбоносной. Я встретила сердце, которое я полюбила. Я встретила свое сердце. Его нет сейчас в этом зале. Он очень далеко», — призналась Могилевская.

Певица очень трепетно и бережно относится к чувствам и благодарна любимому за поддержку.

«Я очень жду тебя и очень люблю. И когда мне бывает страшно за нашу любовь, я вспоминаю твои слова — ничего не бойся и не переживай, потому что самое главное уже случилось. Мы встретились», — сказала Могилевская. Имя своего избранника она называть не стала. Додробно рассказывать о спутнике Наталья не спешит.

Напомним, 11-й эфир «Танців з зірками» покинула самая сильная танцовщица Алена Шоптенко и актер Алексей Яровенко. Напомним, к парам присоединились участники прошлых сезонов Игорь Ласточкин, Юрий Ткач, Мишель Андраде… На балконе участников поддерживала Регина Тодоренко. Как выступали пары, подробности и все номера, смотрите здесь.

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