Общество и люди

Командировочные в Украине будут выплачивать по-новому: что важно знать

В воскресенье, 3 ноября, на внеочередном заседании правительства было принято решение о безналичной форме оплаты командировок чиновников. Об этом говорится на «Правительственном портале».

«Министры обязали все государственные учреждения выплачивать средства на командировку сотрудников в безналичной форме. Это позволит сократить количество бумажных документов и сэкономить минимум 60 млн грн в год», — сказано в сообщении.

Кроме того, в рамках децентрализации Кабмин принял решение сократить предельную численность работников райгосадминистраций. Это позволит оптимизировать их работу и уменьшить расходы бюджетных средств, которые могут быть направлены на развитие громад на соответствующих территориях.

На этом же заседании Кабмин утвердил проект госбюджета на 2020 год и принял ряд кадровых решений.

Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла проект госбюджета на 2020 год в первом чтении. Кабинет министров планировал направить доработанный проект госбюджета для рассмотрения его Радой во втором чтении не позднее 3 ноября.

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