Покинувший Украину Бабченко рассказал, когда вернется обратно

Общество и люди

Оппозиционный российский журналист Аркадий Бабченко, новость о внезапном отъезде которого в Израиль появилась 3 ноября, пообещал вернуться в Украину, «когда станет жарко».

Так он ответил на вопрос под своим постом в Facebook.

«Как будет жарко — так и вернусь. Куда ж без меня-то», — написал Бабченко.

По словам журналиста, уехать его заставили обстоятельства.

Напомним, во время президентской кампании Бабченко поддерживал пятого президента Петра Порошенко. Он болезненно отреагировал на итоги выборов и пообещал, что в случае победы Зеленского уедет из Украины.

«Если Украина выберет «кандидата Х» — я сейчас без персоналий, я про общую тенденцию в стране — я на следующий же день начинаю запуск процесса «я сваливаю», — так журналист объяснил свой отъезд.

Ранее Бабченко в интервью «ФАКТАМ» высказал мнение, что в Украине может начаться третий Майдан, который будет жестоким и кровавым.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter