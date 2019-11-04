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Украина

Под Киевом неадекватный россиянин сломал флагшток у памятника Героям Небесной Сотни (фото, видео)

11:22 4 ноября 2019 129
Памятник Героям Небесной Сотни в Вишневом
Инф. «ФАКТОВ»

В Вишневом (Киевская область) неадекватный гражданин России повредил флагшток с черно-красным знаменем возле памятника Героям Небесной Сотни. Ранее в Новоград-Волынском вандалы сорвали табличку в память о погибшем воине АТО Юрии Глухове.

Как сообщают в ГУНП в Киевской области, о ЧП в Вишневом в полицию сообщил местный житель, заметивший вандала. Полиция, прибывшая на место происшествия, обнаружила правонарушителя и доставила его для выяснения в местное отделение полиции.

«Повредил флагшток 45-летний гражданин Российской Федерации, который приехал к родственникам в село Святопетровское. У иностранца — вид на постоянное место жительства в Украине», — сообщили в областной полиции.

Также сообщается, что в отделении хулиган стал вести себя неадекватно: то громко плакал, то начинал смеяться. Позже, попросившись в туалет, он вышел в коридор и выпрыгнул в окно с третьего этажа админздания.

«Прыгуна», который объяснил свой поступок «громко играющей музыкой», доставили в больницу с ушибами. В отношении россиянина составили административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП. А в Госмиграционную службу готовится ходатайство об отмене иностранцу вида на жительство и выдворении его из страны с запретом дальнейшего въезда в Украину.

А ресурс «Киев Оперативный» опубликовал в соцсети видео с места ЧП.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в городе Мена Черниговской области хулиганы осквернили памятники воинам, погибшим в боевых действиях на Донбассе — лица павших на плитах были закрашены белой краской.

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