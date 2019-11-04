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«Русский мир» довел до отчаяния: Чубаров рассказал о настроениях в оккупированном Крыму
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, не единожды заявлявший, что после оккупации Крыма Россия вытесняет с полуострова нелояльное коренное население, а вместо них завозит российских граждан, заявил, что даже симпатики РФ на аннексированном полуострове впадают в отчаяние.
«Уже нет того ощущения эйфории, нет радостных ожиданий. Почти все, кто тогда верил, что вторжение России и захват ею Крыма — есть благо, уже совсем не надеются на это. Даже у сторонников России сегодня есть большие сомнения, а у некоторых — даже отчаяние от того, что ситуация ухудшается, особенно в экономической сфере, в вопросах трудоустройства, с рабочими местами для молодежи», — заявил в интервью «Апострофу» Рефат Чубаров.
По его словам, сегодняшний Крым все больше напоминает территорию, черты социального положения которой напоминают СССР последних лет: «Такие же настроения, такое же самоощущение».
Что же касается ведущегося на аннексированном полуострове строительства дорог и крупных объектов, то все это связано с превращением Крыма в военный форпост, а жилье часто предназначается сотрудникам карательных органов. «Особенно в Джанкое, под Евпаторией, в Симферополе и Севастополе. Они стараются максимально поселить в Крыму граждан России. С одной стороны они вытесняют крымских татар, но этого им мало, чтобы кардинально изменить ситуацию», — считает Рефат Чубаров и добавляет, что оккупанты целенаправленно переселяют на полуостров военных и сотрудников карательных органов с семьями, а также гражданское население, для которого действуют программы по кредитованию и оказанию помощи в обустройстве при переезде.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», оккупанты в Крыму преследуют крымчан, которые не хотят идти служить в армию РФ. Правозащитники утверждают, что по результатам каждой компании оккупационные власти отправляют под суд по 20−30 человек.
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