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Украина

Украинцев предупредили о возможности сильного землетрясения: сделано важное уточнение

12:39 4 ноября 2019 737
Землетрясение
Инф. «ФАКТОВ»

Информацию о том, что в ближайшее время Закарпатью грозит сильное землетрясение, опроверг Александр Кендзера, заместитель директора Института геофизики НАН Украины.

«Ничего похожего я не говорил. Меня спрашивали о том, может ли быть сильное землетрясение, и я ответил: да, может быть. Но землетрясение — не трамвай, оно по расписанию не ходит», — подчеркнул геолог в комментарии «Obozrevatel».

По его словам, нельзя утверждать, что землетрясения периодичны и цикличны. В 1908 году на Закарпатье действительно было землетрясение интенсивность которого достигала 7 баллов. Но изменения геологической среды не позволяют давать точных прогнозов по будущим катаклизмам.

Ранее сообщалось, что 28 сентября на Закарпатье уже ощущались подземные толчки.

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