Грозит банкротство: Криклий рассказал о долгах МАУ

Украина

Компания Международные авиалиний Украины (МАУ), которая неоднократно попадала в скандалы, из-за долгов перед государством может стать банкротом. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.



По его словам, сейчас МАУ обсуждает график погашения долгов с «Украэрорухом» и уже начала немного погашать долг.

Чтобы выйти из финансового кризиса, по словам министра, в МАУ собрались закрыть все убыточные рейсы и сконцентрироваться на прибыльных направлениях.

На вопрос журналиста о компенсации МАУ и другим авиакомпаниям за запрет на полеты в Россию, министр ответил, что это — политический вопрос.

«Такие вещи могут решаться только на политическом уровне. Во-вторых, на это нужно находить средства в бюджете. Думать об этом — одно, а находить на это деньги, большие деньги — это другое», — сказал министр.

Напомним, ранее в МАУ ощутимо повысили стоимость своих услуг.

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