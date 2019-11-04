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Сами себя выдают: в Facebook обнаружили ловушку для бойцов ВСУ
Украинские военнослужащие, которые воевали в зоне боевых действий на Донбассе, после возвращения с фронта забывают о соблюдении секретности и в соцсетях сами указывают не только свои персональные данные, сведения о семье, но и подробную информацию о службе в АТО или ООС. Об этом в Facebook написал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
По его словам, бывшие АТОшники указывают бригаду, в которой воевали, должность, звание, год службы, сектор и направление.
Штрирлиц возмутился тем, что люди бездумно «вываливают» ненужные, а порой и секретные сведения в открытый доступ, указывая врагам направления ударов.
«После моего вопроса на последнем скрине меня сразу заблокировали, а воины и дальше продолжают в эфир сливать всю информацию», — пишет офицер, отмечая, что это сообщество модерируется в Харькове.
Напомним, на днях сотрудники СБУ задержали жителя Полтавы, который администрировал пять интернет-сообществ в одной из запрещенных социальных сетей. По заданию российских «кураторов» мужчина размещал на страницах интернет-групп материалы, призывающие молодежь присоединяться к радикальным антиукраинским формированиям.
Ранее «ФАКТЫ» рассказали о том, как бывший офицер СБУ помогает ФСБ РФ выслеживать проукраинских жителей Крыма.
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