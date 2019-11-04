Леди Гага сыграет убийцу в криминальном фильме о Гуччи

Шоу-бизнес

Знаменитая американская певица Леди Гага, которая свалилась со сцены вместе с фанатом во время шоу в Лос-Анджелесе, вскоре порадует поклонников новой актерской работой. Звезду утвердили на главную роль в фильме культового британского режиссера Ридли Скотта, создателя картин «Чужой» и «Прометей».

Новая лента режиссера — о знаменитой данастии Гуччи и убийстве внука основателя всемирно известного бренда. В основу фильма легла книга Сары Гэй Форден «Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности».

Эпатажная Гага сыграет бывшую жену Маурицио Гуччи Патрицию Реджани, которую он бросил ради молодой возлюбленной. Обиженная женщина решила жестоко отомстить за развод. Женщина наняла киллера, который 26 марта 1995 года расстрелял Маурицио.

Патриция получила тюремный срок — 26 лет. Она досрочно вышла на свободу в октябре 2016 года за примерное поведение.

Это будет не первая роль Леди Гаги в полном метре. Ее дебютная работа в фильме «Звезда родилась», где она сыграла с Брэдли Купером, вызвала хвалебные отклики. За актерскую игру она получила номинацию на «Оскар». Актеры так вжились в роли, что после выхода фильма и трогательного исполнения песни на церемонии «Оскар» им приписывали роман.

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