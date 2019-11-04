Украина

Зеленский назначил главой Черкасской ОГА бывшего СБУшника: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Романа Боднара председателем Черкасской областной государственной администрации, уволив Игоря Шевченко. Ранее был назначен глава Черниговской ОГА. О новом назначении сообщает УНН.

«Назначить Боднара Романа Николаевича председателем Черкасской областной государственной администрации», — говорится в одном из указов президента Украины.

Предыдущим указом Владимир Зеленский уволил Игоря Шевченко с должности председателя Черкасской областной государственной администрации — основанием стало поданное им заявление.

В декларации указано, что Роман Боднар зарегистрирован в Черновцах, но в последнее время работал в СБУ на Донбассе. Около месяца назад он претендовал на должность председателя Житомирской ОГА.

Ранее сообщалось, что председателем Киевской облгосадминистрации Владимир Зеленский назначил бизнесмена-застройщика из Харькова Алексея Чернышова.

Фото: «Прочерк»

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