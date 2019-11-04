- 16:46 Владельцев старых моделей iPhone ждут большие проблемы: Apple сделала важное заявление
- 16:38 Власти Львова временно запретили катание на лошадях в центре города из-за трагического инцидента
- 16:28 В Украине в тестовом режиме запустили калькулятор для "евробляхеров"
- 16:16 Известный боксер погиб в жуткой аварии: момент попал на видео
- 16:13 Аномально теплая осень: в Киеве побит первый температурный рекорд ноября
- 16:05 Очень хотелось шары: в Беларуси подростки взяли штурмом закусочную KFC
- 15:57 СМИ сообщили, что импорт электричества из России увеличился втрое, несмотря на заявление Геруса
- 15:48 Нарушение всех норм: МИД Украины обещает жесткую реакцию на визит российского депутата на оккупированный Донбасс
- 15:40 Никакого кумовства: режиссер "Слуги народа" претендует на пост главы Госкино
- 15:32 Украина начинает терять терпение: МИД потребовал от России вернуть захваченные военные корабли
- 15:31 ВСУ определились с датой отвода войск от Петровского
- 15:16 «Барселона» — «Славия»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
ВСУ определились с датой отвода войск от Петровского
Разведение войск в районе населенного пункта Петровское на Донбассе, которое ранее планировали на 4 ноября, но из-за обстрелов боевиков перенесли, может начаться 8 ноября.
По словам командующего операцией Объединенных сил Владимира Кравченко, это может произойти, если в течение семи дней в районе участка разведения сил, который, кстати, боевики обстреливали 29 и 30 октября, будет соблюдаться режим прекращения огня.
По словам командующего, соответствующее письмо направлено наблюдателем ОБСЕ. То есть, если наблюдатели установят, что в районе Петровского огонь не открывался в течение семи дней, то 7 ноября должна пройти верификация соблюдения режима тишины, а 8 ноября — фактическое разведение войск.
Как передает «Интерфакс — Украина», Владимир Кравченко уточнил, что разведение войск планируется в районе Богдановка — Петровское. «С нашей стороны — населенный пункт Богдановка, он не входит в участок разведения, там проживает 200 местных жителей. И Петровское, которое занято вражеской стороной, также не входит в участок разведения. Там по участку разведения нет населенных пунктов», — заявил он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», боевики заявили, что готовы к разведению войск у Петровского, в украинской стороне Совместного центра по контролю и координации назвали это провокацией и добавили, что семидневный режим тишины в этом районе не был соблюден.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.