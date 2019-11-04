ВСУ определились с датой отвода войск от Петровского

Украина

Разведение войск в районе населенного пункта Петровское на Донбассе, которое ранее планировали на 4 ноября, но из-за обстрелов боевиков перенесли, может начаться 8 ноября.

По словам командующего операцией Объединенных сил Владимира Кравченко, это может произойти, если в течение семи дней в районе участка разведения сил, который, кстати, боевики обстреливали 29 и 30 октября, будет соблюдаться режим прекращения огня.

По словам командующего, соответствующее письмо направлено наблюдателем ОБСЕ. То есть, если наблюдатели установят, что в районе Петровского огонь не открывался в течение семи дней, то 7 ноября должна пройти верификация соблюдения режима тишины, а 8 ноября — фактическое разведение войск.

Как передает «Интерфакс — Украина», Владимир Кравченко уточнил, что разведение войск планируется в районе Богдановка — Петровское. «С нашей стороны — населенный пункт Богдановка, он не входит в участок разведения, там проживает 200 местных жителей. И Петровское, которое занято вражеской стороной, также не входит в участок разведения. Там по участку разведения нет населенных пунктов», — заявил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», боевики заявили, что готовы к разведению войск у Петровского, в украинской стороне Совместного центра по контролю и координации назвали это провокацией и добавили, что семидневный режим тишины в этом районе не был соблюден.

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