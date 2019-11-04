Украина

В Украине в тестовом режиме запустили калькулятор для "евробляхеров"

В Украине разработали и запустили в тестовом режиме калькулятор, который позволяет рассчитать ориентировочную стоимость и размеры платежей при оформлении авто на таможне. Напомним, что штрафы для владельцев авто на иностранной регистрации, которые не растаможили свои машины, отложили до 1 января 2020 года.

«Сервис подтягивает данные по минимальной, средней и максимальной стоимости указанного авто за 2018−2019 годы на основе реальной информации миллиона машин более чем 2,3 тысяч моделей. Это рабочая база тех авто, которые были оформлены на таможне, ее почистили вручную от ошибок и опечаток», — сообщил в социальных сетях руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

Он предложил автовладельцам тестировать калькулятор, который находится по адресу https://calc.customs.gov.ua.

Под этим постом в Facebook интернет-пользователи сообщили, что в данный момент протестировать новый сервис невозможно — доступа к калькулятору нет. Впрочем, чуть позже сайт «починили».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», владельцы «евроблях» требуют внести изменения в законе о легализации автомобилей на иностранной регистрации, в частности, отмены коэффициентов по возрасту подержанного авто.

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