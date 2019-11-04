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Власти Львова временно запретили катание на лошадях в центре города из-за трагического инцидента
Во Львове на внеочередном заседании комиссии по туристической нагрузке был рассмотрен инцидент с участием конной кареты, который привел к тяжелой травме 15-летней девушки. Об этом сообщает Львовский горсовет.
Девушка получила тяжелые травмы после того, как напуганные кони понеслись на лавку с людьми. У пациентки диагностировали открытый перелом большой берцовой кости и обширную рану на поверхности голени. Операция длилась более шести часов.
По итогам заседания, заместитель городского головы по вопросам развития и глава комиссии по туристической нагрузке Андрей Москаленко сообщил, что решено приостановить использование конных карет на территории города до выяснения обстоятельств случившегося.
«Видео с места событий было передано правоохранительным органам. Так, на видеозаписи можно увидеть насколько яркими были вспышки от фейерверков вблизи карет. Именно поэтому ранее во Львове приняли решение о запрете фейерверков и петард на территории города», — сказал Москаленко.
Ранее сообщалось, что 2 ноября в центре Львова лошади в упряжке испугались фейерверков и ворвались в пешеходную зону.
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