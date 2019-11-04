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Шоу-бизнес

С плеткой и голыми стриптизерами: Ирина Билык удивила сеть странными развлечениями (фото)

23:03 4 ноября 2019 69
Ирина Билык
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Певица Ирина Билык, которая недавно потеряла отца, умеет удивлять и волновать публику. На своей странице в Instagram она опубликовала горячий архивный снимок, на котором позирует с плеткой в руках в окружении полуобнаженных мужчин, из одежды на которых только стринги. Одного из них звезда держит за пятую точку.

«Ну рассказывайте, как провели Хеллоуин?» — игриво спросила Билык. Когда был сделан снимок, она не уточнила.

Этим фото Ирина ошарашила поклонников. Одни оставляют удивленные комментарии, не скрывая своего возмущения «развратом». Другие — хвалят Ирину за смелость и отмечают, что фото — «огонь».

Ранее Ирина Билык удивила ярким образом в стиле 90-х.

Бывший муж Ирины Билык Дмитрий Колянко рассказал о жизни со звездой и отношениях с ее матерью.

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