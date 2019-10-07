- 22:50 Лихие девяностые: Ирина Билык поразила ярким образом
- 22:39 Оккупанты изменили планы запуска поездов по Крымскому мосту
- 22:09 Россия выдала Украине подозреваемого в жестоком убийстве киевлянина
- 21:22 Как Кейт Мосс: звезда "Папиных дочек" показала голую грудь
- 21:17 В Днепре произошла утечка химикатов из цистерны: детали и фото ЧП
- 20:57 День ангела Сергея: душевные поздравления и открытки
- 20:43 Сенсация в Швеции: король лишил титулов пятерых своих внуков
- 20:23 В Харькове осудили террористку, устроившую взрыв в пабе «Стена»
- 20:17 В Киеве орудует маньяк? Жители Воскресенки и Радужного устроили переполох из-за волны убийств
- 20:15 Еврейский праздник Йом-Кипур: что запрещено в День великого прощения
- 20:04 Сборная Украины начала подготовку к матчам с Литвой и командой Криштиану Роналду
- 19:56 Путин заинтересован в реинтеграции Донбасса: озвучено важное предупреждение
Лихие девяностые: Ирина Билык поразила ярким образом (фото)
Популярная украинская певица Ирина Билык, которая недавно рассказала о нападении маньяка, поделилась фото в стиле 90-х.
«Заметила, что мода 90-х возвращается и задумалась, а не сделать ли мне чего-нибудь эдакого?», — подписала она фото.
На снимке на ногах певицы — сеточка, на руке — разноцветные браслеты, а на голове — парик цвета «ничто так не красит женщину, как перекись водорода».
Мнения поклонников звезды разделились. Они считают, что образ красивый.
«Вам идут яркие цвета», «Шалунья», «Вам очень идет этот образ», «Обязательно сделать», — советуют они.
Но есть и критики. Они считают, что Билык «переросла» такие наряды и прически. «Нет», — отвечают комментаторы и советуют повторять свои образы.
Предлагаем вспомнить старые образы Ирины Билык.
Кстати, недавно Билык восхитила стильным образом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».