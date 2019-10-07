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Лихие девяностые: Ирина Билык поразила ярким образом (фото)

22:50 7 октября 2019 55
Билык
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Ирина Билык, которая недавно рассказала о нападении маньяка, поделилась фото в стиле 90-х.

«Заметила, что мода 90-х возвращается и задумалась, а не сделать ли мне чего-нибудь эдакого?», — подписала она фото.

На снимке на ногах певицы — сеточка, на руке — разноцветные браслеты, а на голове — парик цвета «ничто так не красит женщину, как перекись водорода».

Билык

Мнения поклонников звезды разделились. Они считают, что образ красивый.

«Вам идут яркие цвета», «Шалунья», «Вам очень идет этот образ», «Обязательно сделать», — советуют они.

Билык

Но есть и критики. Они считают, что Билык «переросла» такие наряды и прически. «Нет», — отвечают комментаторы и советуют повторять свои образы.

Предлагаем вспомнить старые образы Ирины Билык.

Кстати, недавно Билык восхитила стильным образом.

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