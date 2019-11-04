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«Предсказательница» Слава Каминская взбудоражила сеть снимком в прозрачной майке (фото)
Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская, намекнувшая ранее на новый роман после развода, взбудоражила сеть снимком в прозрачной майке. Популярная певица опубликовала на своей странице в Instagram провокационное фото, на котором позирует в белой прозрачной майке без белья. Одежда подчеркивает упругую грудь певицы. Фото звезда сопроводила ироничным постом. Слава не сомневается, что именно будут обсуждать подписчики в комментариях.
«Иногда мне кажется, что я Ванга. Могу предсказать тему обсуждения. ПиСи: Одесса, мы вас ждём», — так оригинально Каминская пригласила поклонников на концерт.
Реакция подписчиков не заставила долго ждать. В комментариях они шутят и оставляют комплименты.
Ранее Слава показала фото в сексуальном боди, отметив, что в 35 лет жизнь только начинается.
Напомним, певица не скрывает, что прибегала к услугам пластических хирургов. Она подкорректировала форму носа и увеличила грудь.
Сейчас «НеАнгелы» колесят с туром по Украине, после одного из концертов Слава заболела и оказалась под капельницей.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!