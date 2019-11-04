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Шоу-бизнес

«Предсказательница» Слава Каминская взбудоражила сеть снимком в прозрачной майке (фото)

19:35 4 ноября 2019 202
Слава Каминская из группы «НеАнгелы»
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская, намекнувшая ранее на новый роман после развода, взбудоражила сеть снимком в прозрачной майке. Популярная певица опубликовала на своей странице в Instagram провокационное фото, на котором позирует в белой прозрачной майке без белья. Одежда подчеркивает упругую грудь певицы. Фото звезда сопроводила ироничным постом. Слава не сомневается, что именно будут обсуждать подписчики в комментариях.

«Иногда мне кажется, что я Ванга. Могу предсказать тему обсуждения. ПиСи: Одесса, мы вас ждём», — так оригинально Каминская пригласила поклонников на концерт.

Реакция подписчиков не заставила долго ждать. В комментариях они шутят и оставляют комплименты.

Ранее Слава показала фото в сексуальном боди, отметив, что в 35 лет жизнь только начинается.

Напомним, певица не скрывает, что прибегала к услугам пластических хирургов. Она подкорректировала форму носа и увеличила грудь.

Сейчас «НеАнгелы» колесят с туром по Украине, после одного из концертов Слава заболела и оказалась под капельницей.

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