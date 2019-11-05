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Украина и еще три страны поддержали продление санкций Евросоюза против РФ: что об этом известно

Украина вместе с Албанией, Норвегией и Черногорией присоединилась к решению Евросоюза продлить санкции против Российской Федерации.

Причина — действия этой страны, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Соответствующее заявление распространила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

«Страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, страна-член Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединяются к решению Евросоюза. Они обеспечат соответствие национальной политики этим решениям. Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», — информировали в Совете Евросоюза.

Уточняется, что страны поддержали решение ЕС от 12 сентября, продлевающее индивидуальные санкции против ряда российских, а также украинских граждан и компаний, среди которых в основном представители органов власти и военные формирования самопровозглашенных Донецкой и Луганской «народных республик».

Ограничительные меры продлены на полгода, до 15 марта 2020-го. Под санкциями находятся 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины, которые, по мнению ЕС, угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Ранее сообщалось, что в конце сентября США расширили санкции против России из-за поставок топлива в Сирию. Кроме того, в середине октября Евросоюз еще на год продлил санкции против РФ из-за отравления Скрипалей.

Как известно, первые санкции против Кремля были введены в 2014 году после захвата Россией украинского Крыма. Впоследствии меры экономического воздействия неоднократно продлевались.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», доктор юридических наук, бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил в интервью нашему изданию, что в ближайшие несколько месяцев Россия будет стремиться выжать как можно больше уступок у Украины, потому что скоро санкции против государства-агрессора могут снять. Тогда Украине уже будет нечего терять, и Киев больше не пойдет на какие-либо уступки.

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