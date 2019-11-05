В России выдвинули наглые условия возвращения Украине захваченных в Керченском проливе кораблей

Украина

Несмотря на решение Международного трибунала ООН по морскому праву, власти России не спешат передавать захваченные украинские корабли Киеву. В Москве заявили, что возвращение украинских кораблей, захваченных в Керченском проливе, возможно в случае признания Украиной своей «провокации» в Черном море.

Об этом сказал член Совета Федерации РФ Сергей Цеков, комментируя ноту украинского МИДа относительно требований вернуть корабли, передает ТАСС.

Кроме того, Цеков заявил, что корабли могут быть полезными в некоем «расследовании», которое пытается устроить Москва по поводу Керченского инцидента.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские спецназовцы атаковали и захватили два катера «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу». В результате атаки в плен попали 24 украинских военнослужащих, которых в сентябре этого года вернули на родину в рамках обмена между Киевом и Москвой.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, которым обязал РФ немедленно освободить моряков и вернуть корабли ВМСУ.

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