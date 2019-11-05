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Украина

Украинцам пообещали повысить пенсии: на сколько могут увеличить выплаты

12:02 5 ноября 2019 517
Гончарук
Инф. «ФАКТОВ»

В законопроекте о государственном бюджете на 2020, который Кабмин подготовил ко второму чтению в Раде, предусматривается повышение пенсий. Об этом на презентации проекта заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, пенсии увеличатся на размер индексации.

Премьер отметил, что для ощутимого увеличения пенсий, необходимо, чтобы «экономика росла значительно скорей».

Напомним, в проекте бюджета-2020 расходы на пенсионное обеспечение с учетом индексации закладывают в размере 173 млрд гривен. При этом пенсионерам старше 80 лет повысят надбавки по уходу на 670 гривен — на эти цели закладывается 806 млн гривен.

Общие расходы на социальную сферу в следующем году составят 293 млрд гривен.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее речь шла о повышении пенсий в 2020 году в три этапа — в январе, июле и декабре. Между тем, министр финансов Оксана Маркарова утверждала, что бюджет на 2020 год построен на базе действующей налоговой системы и повышения налогов в следующем году не предвидится.

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