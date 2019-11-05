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Шоу-бизнес

«Не угрожаю»: запрещенная в Украине телеведущая удивила голым фото

12:21 5 ноября 2019 814
Варнава
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российская телеведущая и актриса Екатерина Варнава, которой запрещен въезд в Украину, разделась для нового фото.

Варнава уже недавно раздевалась, но для этой фотосессии решила «постричься».

Результат телеведущей так понравился, что она решила избавиться от своих длинных волос.

Варнава

«Я точно подстригусь. Вот прям отвечаю. Не угрожаю», — подписала она фото.

«Давно пора!», «Невероятно идет!!! Прям очень нравится», «Перемен требуют наши сердца», «Уф, хорошая какая фотка», «Тебе темненькой лучше. Меняй срочно образ. На фото прям твое», «Волосы долой!», «Катюнь, круто! Волосы не зубы, отрастут», «Вы очень нежная на этом фото, стоит сменить образ», — пишут комментаторы.

Напомним, что украинская модель и певица Даша Астафьева удивила своих поклонников длинными волосами.

Как сообщалось ранее, российская экс-звезда «Дома-2» и светская львица Алена Водонаева также взволновала сеть пикантными фото — она показала обнаженные ягодицы.

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