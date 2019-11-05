Украина

В Минюсте обнаружили ящики со странными документами: что об этом известно

В министерстве юстиции нашли несколько ящиков с входящей корреспонденцией, которая не рассматривалась и складывалась отдельно, а потом просто уничтожалась. Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

«Нашли несколько ящиков скрытой входящей корреспонденции, которая несла риски для схематозникив, и которую сотрудники минюста, ответственные за делопроизводство министерства, спрятали, вероятно, по заказу третьих лиц», — написал министр.

По его словам, на входящих письмах был установлен «коррупционный фильтр» — если на документе проставляли «минус», то он прятался, а потом и уничтожался.

Чиновник пояснил, что почти все документы были «отфильтрованы» до его прихода в министерство, но нашлось и несколько свежих.

Как сообщали «ФАКТЫ», новый министр юстиции планирует оптимизировать работу своего ведомства. В частности, Малюська уже анонсировал значительное сокращение количества тюрем в Украине.

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