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В Минюсте обнаружили ящики со странными документами: что об этом известно
В министерстве юстиции нашли несколько ящиков с входящей корреспонденцией, которая не рассматривалась и складывалась отдельно, а потом просто уничтожалась. Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.
«Нашли несколько ящиков скрытой входящей корреспонденции, которая несла риски для схематозникив, и которую сотрудники минюста, ответственные за делопроизводство министерства, спрятали, вероятно, по заказу третьих лиц», — написал министр.
По его словам, на входящих письмах был установлен «коррупционный фильтр» — если на документе проставляли «минус», то он прятался, а потом и уничтожался.
Чиновник пояснил, что почти все документы были «отфильтрованы» до его прихода в министерство, но нашлось и несколько свежих.
Как сообщали «ФАКТЫ», новый министр юстиции планирует оптимизировать работу своего ведомства. В частности, Малюська уже анонсировал значительное сокращение количества тюрем в Украине.
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