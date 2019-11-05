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Названы самые дисциплинированные фракции в Раде
Пленарные заседания Верховной Рады Украины в октябре 2019 года активнее всех посещали народные депутаты из фракций «Слуги народа», «ЕС» и «Голоса». Напомним, что президент подписал закон, предусматривающий лишение народных депутатов права на финансовое обеспечение в случае, если они без уважительной причины не будут голосовать или начнут пропускать заседания комитетов.
Как сообщают в Комитете избирателей, среднем на заседаниях Рады в октябре 2019 года присутствовали 378 народных депутатов или 89% от ее текущего состава. По фракциям цифры таковы: 92% депутатов «Слуги народа», 87% - из «Европейской солидарности» и 86% - «Голоса». Показатели еще двух фракций несколько ниже: 80% у «Оппозиционная платформа За жизнь» 79% - у «Батькивщины».
«В целом показатели посещения остаются высокими, однако они несколько ухудшились по сравнению с предыдущим месяцем. В частности, несколько ухудшилась динамика посещения в „Батькивщине“ (-9% посещаемости), „Голоса“ (-8%), „ОПЗЖ“ (-5%) и „Слуги Народа“ (-2%). В „Европейской солидарности“ показатели посещаемости остались прежними», — утверждают в КИУ.
Наряду с этим в Комитете избирателей назвали руководителей парламентских фракций, проваливающих работу Рады «по отдельным направлениям». Были приняты во внимание такие показатели, как участие в голосованиях, посещение пленарных заседаний и заседаний комитетов.
«Юрий Бойко (ОПЗЖ), Вадим Рабинович (ОПЗЖ), Юлия Тимошенко („Батькивщина“) почти не посещают заседания комитета и имеют низкие показатели участия в голосованиях Верховной Рады. За время работы Рады было 1034 голосования, из которых Бойко принял участие лишь в 9%, Рабинович — в 4%, Тимошенко — в 31%. Также Бойко присутствовал лишь на 1 из 4 заседаний комитета (еще одно пропустил из-за отпуска), Рабинович также посетил 1 из 4 заседаний комитета, Тимошенко — 3 из 12», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Зеленский придумал наказание для кнопкодавов в Раде и внес в парламент соответствующий проект закона.
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