24.60 / 24.85 27.30 / 27.71
Киев: +16
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Названы самые дисциплинированные фракции в Раде

14:45 5 ноября 2019 54
Верховная Рада Украины
Инф. «ФАКТОВ»

Пленарные заседания Верховной Рады Украины в октябре 2019 года активнее всех посещали народные депутаты из фракций «Слуги народа», «ЕС» и «Голоса». Напомним, что президент подписал закон, предусматривающий лишение народных депутатов права на финансовое обеспечение в случае, если они без уважительной причины не будут голосовать или начнут пропускать заседания комитетов.

Как сообщают в Комитете избирателей, среднем на заседаниях Рады в октябре 2019 года присутствовали 378 народных депутатов или 89% от ее текущего состава. По фракциям цифры таковы: 92% депутатов «Слуги народа», 87% - из «Европейской солидарности» и 86% - «Голоса». Показатели еще двух фракций несколько ниже: 80% у «Оппозиционная платформа За жизнь» 79% - у «Батькивщины».

«В целом показатели посещения остаются высокими, однако они несколько ухудшились по сравнению с предыдущим месяцем. В частности, несколько ухудшилась динамика посещения в „Батькивщине“ (-9% посещаемости), „Голоса“ (-8%), „ОПЗЖ“ (-5%) и „Слуги Народа“ (-2%). В „Европейской солидарности“ показатели посещаемости остались прежними», — утверждают в КИУ.

Наряду с этим в Комитете избирателей назвали руководителей парламентских фракций, проваливающих работу Рады «по отдельным направлениям». Были приняты во внимание такие показатели, как участие в голосованиях, посещение пленарных заседаний и заседаний комитетов.

«Юрий Бойко (ОПЗЖ), Вадим Рабинович (ОПЗЖ), Юлия Тимошенко („Батькивщина“) почти не посещают заседания комитета и имеют низкие показатели участия в голосованиях Верховной Рады. За время работы Рады было 1034 голосования, из которых Бойко принял участие лишь в 9%, Рабинович — в 4%, Тимошенко — в 31%. Также Бойко присутствовал лишь на 1 из 4 заседаний комитета (еще одно пропустил из-за отпуска), Рабинович также посетил 1 из 4 заседаний комитета, Тимошенко — 3 из 12», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Зеленский придумал наказание для кнопкодавов в Раде и внес в парламент соответствующий проект закона.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Марина Одольская

Хочу вернуться на сцену: звезда 90-х потрясла судей на кастинге «Х-фактора» (фото)

Ножки ребенка

«Успокоил» плачущего сына: отец до смерти забил 6-месячного ребенка

Насилие над ребенком

Застали полуголым в постели с ребенком: под Харьковом мужчина совращал малолетнюю племянницу

Митяй

«Митяя» выгнали за пьянство: названа причина ухода Николая Добрынина из «Сватов»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер