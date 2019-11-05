Начальник российского разведцентра лишился должности из-за провала спецопераций в Украине

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В России уволили начальника 316 разведывательного центра ГУ Генштаба ВС РФ капитана 1 ранга Петра Каменщикова. Об этом сообщили в СБ Украины.

В спецслужбе отметили, что контрразведчики СБУ за последнее время разоблачили ряд агентов, работавших на 316 разведцентр, который находится в Новороссийске (Краснодарский край России).

Сотрудники этого центра принимали непосредственное участие в аннексии Крыма в 2014 году и специализируются на проведении разведывательно-подрывной деятельности против Украины. В том числе, снабжают российских кураторов разведывательной информацией на Донбассе.

Контрразведчики установили, что Каменщиков возглавлял разведывательное подразделение с 2012 года и организовал системную работу по вербовке украинских граждан. Украинцы пополняли агентурные сети для сбора разноплановой разведывательной информации, а также входили в агентурно-боевые группы для подготовки и проведения диверсий на территории Украины.

Украинская контрразведка, начиная с 2014 года, следила за деятельностью этой российской спецслужбы — задерживала и привлекала к уголовной ответственности ее агентов. Только во время последнего обмена по схеме «35 на 35», который состоялся 7 сентября этого года, России были переданы четверо российских агентов 316 разведцентра, осужденных за государственную измену.

«По имеющимся у контрразведки данным, руководителя разведывательного подразделения капитана 1 ранга Петра Каменщикова, несмотря на значительный авторитет и положительные рекомендации руководства, за очевидный провал освободили от занимаемой должности», — говорится в сообщении СБУ.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Черкасской области контрразведка СБУ задержала агента российского ФСБ, который пытался получить секретные материалы оборонной сферы. В эти же дни Служба безопасности Украины также вывела с оккупированной территории ценного свидетеля агрессии РФ. Ранее СБУ обезвредила администратора пяти интернет-сообществ, работающих на Россию.

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