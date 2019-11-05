- 17:23 Недетский скандал в Никополе: воспитатели детсада "забыли" двухлетнего ребенка на улице после прогулки
- 16:37 "А был ли мальчик"?: подозреваемому в убийстве 5-летнего ребенка в Переяславе смягчили обвинение
- 16:31 Ксения Собчак умилила сеть трогательным поздравлением от маленького сына
- 16:25 НБУ снова "уронил" курс доллара после укрепления американской валюты 5 ноября
- 16:17 Гороскоп на 6 ноября для всех знаков зодиака
- 16:14 Аппетитные цветные блинчики «Яркий день»: легкий рецепт, быстро и вкусно
- 16:13 Нерадивые добытчики песка спровоцировали самый массовый за последние десятилетия мор рыбы на Херсонщине
- 16:13 Инициированный Герусом импорт электроэнергии из РФ угрожает остановкой украинских АЭС, — эксперт
- 16:11 Фонд принца Чарльза оказался в центре скандала из-за фальшивых картин стоимостью сотни миллионов долларов
- 16:06 «Барселона» — «Славия»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 16:00 Покончить с "совком": в Украине хотят изменить систему трудоустройства людей с инвалидностью
- 16:00 Голливудская звезда собирается рекламировать для туристов оккупированный Россией Крым
Начальник российского разведцентра лишился должности из-за провала спецопераций в Украине
В России уволили начальника 316 разведывательного центра ГУ Генштаба ВС РФ капитана 1 ранга Петра Каменщикова. Об этом сообщили в СБ Украины.
В спецслужбе отметили, что контрразведчики СБУ за последнее время разоблачили ряд агентов, работавших на 316 разведцентр, который находится в Новороссийске (Краснодарский край России).
Сотрудники этого центра принимали непосредственное участие в аннексии Крыма в 2014 году и специализируются на проведении разведывательно-подрывной деятельности против Украины. В том числе, снабжают российских кураторов разведывательной информацией на Донбассе.
Контрразведчики установили, что Каменщиков возглавлял разведывательное подразделение с 2012 года и организовал системную работу по вербовке украинских граждан. Украинцы пополняли агентурные сети для сбора разноплановой разведывательной информации, а также входили в агентурно-боевые группы для подготовки и проведения диверсий на территории Украины.
Украинская контрразведка, начиная с 2014 года, следила за деятельностью этой российской спецслужбы — задерживала и привлекала к уголовной ответственности ее агентов. Только во время последнего обмена по схеме «35 на 35», который состоялся 7 сентября этого года, России были переданы четверо российских агентов 316 разведцентра, осужденных за государственную измену.
«По имеющимся у контрразведки данным, руководителя разведывательного подразделения капитана 1 ранга Петра Каменщикова, несмотря на значительный авторитет и положительные рекомендации руководства, за очевидный провал освободили от занимаемой должности», — говорится в сообщении СБУ.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Черкасской области контрразведка СБУ задержала агента российского ФСБ, который пытался получить секретные материалы оборонной сферы. В эти же дни Служба безопасности Украины также вывела с оккупированной территории ценного свидетеля агрессии РФ. Ранее СБУ обезвредила администратора пяти интернет-сообществ, работающих на Россию.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...