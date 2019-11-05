- 19:38 Кличко избавился от своих советников, включая Олега Скрипку
- 19:35 «Барселона» — «Славия»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 19:32 «Доктор Сон» по Стивену Кингу и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
- 19:24 По 10 тысяч гривен за кило: Киркоров похвастался гантелями от Луи Виттон
- 19:15 Есть что показать: Настасья Самбурская взорвала сеть откровенным фото в нижнем белье
- 19:06 Пункт пропуска "Каланчак" на админгранице с Крымом временно закроют: что произошло
- 19:06 Семейные разборки по-одесски: под зданием суда подожгли машину с женщиной в салоне
- 18:35 «Если бы меня реже предавали…»: откровенное признание героини реалити «Наречена для тата»
- 18:31 Хотелось провалиться сквозь землю: известный шоумен рассказал о шокирующей выходке MARUV на закрытой вечеринке
- 18:28 Семья Трампа планировала построить в Украине фешенебельные гостиницы, но план провалился, — СМИ
- 18:27 «Ливерпуль» – «Генк»: онлайн видео голов матча Лиги чемпионов
- 18:25 ГБР предъявило обвинение пяти высшим чинам Минобороны во главе с генерал-майором
Семья Трампа планировала построить в Украине фешенебельные гостиницы, но план провалился, — СМИ
Семья Дональда Трампа в начале 2000-х годов планировала построить в Киеве фешенебельный отель Euro Park, элитный гольф-клуб в Конча-Заспе, отель и яхт-клуб в Ялте. Тем не менее, бизнес-империя Трампа так и не закрепилась в Украине, амбициозный проект по неизвестным причинам был поставлен на паузу, и строительство не началось.
Как сообщает издание Politico, семья Трампа считала постсоветские страны, в том числе и Украину, очень перспективным местом для инвестирования в недвижимость. В 2006 году в Украине побывали Дональд Трамп-младший и Иванка Трамп, чтобы обсудить с высшим руководством страны будущее строительство отеля и других объектов. В июне 2008 года Трамп-младший вернулся, чтобы встретиться с проектировщиками. В то время предполагалось, что в строительство отеля в Киеве американцы вложат около 60 млн. долларов.
По информации СМИ, украинские власти дали согласие на строительство отелей. Тем не менее, не понятно, почему проект так и не сдвинулся с мертвой точки.
В Белом доме призвали не искать связи между нынешней внешней политикой Трампа и его прошлыми бизнес-проектами в Украине. «Как уже говорилось в январе 2017 года, президент Дональд Трамп не участвует в деятельности Trump Organization и не предпринимает действий для своей личной выгоды», — заявил представитель Белого дома Джадд Дир.
Напомним, проекты Трампа в других странах постсоветского проекта также оказались не слишком успешными. От строительства 47-этажной «Трамп Тауэер» в Батуми (Грузия) было решено отказаться. В начале 2017 года соглашение между властями Грузии и Trump Organization было расторгнуто. В Баку (Азербайджан) 130-метровая «Башня Трампа» была построена, пережила несколько пожаров, но в текущем году все еще пустовала, хотя планировалось разместить здесь отель и бизнес-центр. В 2016 году из названия здания убрали фамилию Трампа.
Украинско-американский девелопер Марк Гинзбург в интервью «ФАКТАМ» рассказал свою версию, почему в Киеве так и не появился «Трамп-тауэр» даже после переговоров с Трампом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!