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Украина

Семья Трампа планировала построить в Украине фешенебельные гостиницы, но план провалился, — СМИ

18:28 5 ноября 2019 160
трамп
Инф. «ФАКТОВ»

Семья Дональда Трампа в начале 2000-х годов планировала построить в Киеве фешенебельный отель Euro Park, элитный гольф-клуб в Конча-Заспе, отель и яхт-клуб в Ялте. Тем не менее, бизнес-империя Трампа так и не закрепилась в Украине, амбициозный проект по неизвестным причинам был поставлен на паузу, и строительство не началось.

Как сообщает издание Politico, семья Трампа считала постсоветские страны, в том числе и Украину, очень перспективным местом для инвестирования в недвижимость. В 2006 году в Украине побывали Дональд Трамп-младший и Иванка Трамп, чтобы обсудить с высшим руководством страны будущее строительство отеля и других объектов. В июне 2008 года Трамп-младший вернулся, чтобы встретиться с проектировщиками. В то время предполагалось, что в строительство отеля в Киеве американцы вложат около 60 млн. долларов.

По информации СМИ, украинские власти дали согласие на строительство отелей. Тем не менее, не понятно, почему проект так и не сдвинулся с мертвой точки.

В Белом доме призвали не искать связи между нынешней внешней политикой Трампа и его прошлыми бизнес-проектами в Украине. «Как уже говорилось в январе 2017 года, президент Дональд Трамп не участвует в деятельности Trump Organization и не предпринимает действий для своей личной выгоды», — заявил представитель Белого дома Джадд Дир.

Напомним, проекты Трампа в других странах постсоветского проекта также оказались не слишком успешными. От строительства 47-этажной «Трамп Тауэер» в Батуми (Грузия) было решено отказаться. В начале 2017 года соглашение между властями Грузии и Trump Organization было расторгнуто. В Баку (Азербайджан) 130-метровая «Башня Трампа» была построена, пережила несколько пожаров, но в текущем году все еще пустовала, хотя планировалось разместить здесь отель и бизнес-центр. В 2016 году из названия здания убрали фамилию Трампа.

Украинско-американский девелопер Марк Гинзбург в интервью «ФАКТАМ» рассказал свою версию, почему в Киеве так и не появился «Трамп-тауэр» даже после переговоров с Трампом.

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