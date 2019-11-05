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Погибшая на Донбассе снайпер Ярослава Никоненко посмертно удостоена ордена «За мужество»
5 ноября президент Владимир Зеленский издал указ о награждении военнослужащих, проявивших личное мужество и самоотверженные действия при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Многие в этом списке удостоены наград посмертно. Среди них и старший солдат службы охраны при Генштабе 36-летняя Ярослава Никоненко из Миргорода Полтавской области, погибшая возле Марьинки 15 октября. Указом президента она удостоена ордена «За мужество» III степени. В числе награжденных Ярослава — единственная женщина.
Как писали «ФАКТЫ», Ярослава — старшая дочь легендарного добровольца-«айдаровца» Сергея Никоненко, погибшего на фронте в 2015 году во время вражеского обстрела. Смерть отца так сильно повлияла на молодую женщину, что она бросила спокойную работу экономиста в одном из столичных ресторанов и начала подготовку к службе в армии. Некоторое время Ярослава воевала на передовой в составе «Правого сектора» — была отличным разведчиком. Вернувшись через полгода в Киев, окончила две снайперские школы и академию лидерства. И начала искать возможность попасть на войну легально.
Подписала контракт с ВСУ. Сначала служила в президентском полку, но, понимая, что из него в зону боевых действий не отправляют, перевелась в 101-ю бригаду, которая имеет свою группу на передовой. Ярославу туда не пускали, потому что там погиб ее отец и потому что у нее подрастает 13-летняя дочь. Тем не менее Ярослава смогла уговорить своих командиров. Ведь у нее были личные счеты с врагом. Планировала вернуться через месяц, в крайнем случае, к Новому году. Родным о своей командировке не сказала.
Снайпер Ярослава Никоненко заняла простреливаемую позицию, где уже многие погибли и на которую никто не хотел становиться. Расстояние между ней и снайпером с той стороны, который не давал покоя нашим бойцам, составляло не больше километра. Она надеялась его выбить оттуда. Перестрелка между ними длилась целую неделю. Заступая на позицию 15 октября, Ярослава сказала: «Или я его, или он меня». Противник первым спустил курок…
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