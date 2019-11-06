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В Кабмине прокомментировали возможность дополнительных проверок получателей субсидии
Минсоцполитики надеется на честность субсидиантов, поэтому не планирует проводить проверки правомерности получения субсидий.
Об этом заявила министр социальной политики Юлия Соколовская в ходе презентации проекта бюджета-2020 ко второму чтению во вторник, 5 ноября, передает УНН.
«Никаких нововведений не было. Я надеюсь, что люди, которые подают документы декларативно, понимают, что должны предоставлять правдивую информацию о своих доходах и имуществе», — сообщила Соколовская в ответ на вопрос, какие проверки будет осуществлять правительство относительно субсидиантов в 2020 году.
По ее словам, в следующем году правительство не планировало сокращать расходы на субсидии, и их должно хватить на помощь всем, кто в ней нуждается.
Напомним, что правительство выделяет на субсидии сумму 48 миллиардов гривен, а это на 7 миллиардов меньше, чем в предыдущем году. В то же время министр социальной политики Украины Юлия Соколовская заявила, что этой суммы хватит на субсидии всем нуждающимся.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Украине ужесточат условия получения субсидий.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?