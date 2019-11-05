Украина

В 2021 году в Украине состоится «экономический скачок» при одновременном росте ВВП.

Об этом в эфире ICTV заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Мы ожидаем, что этот год — это год инвентаризации и кадрового обновления, а следующий — подготовка для экономического скачка. У нас должна запуститься экономика, должны стремительно появляться новые рабочие места, производство», — пообещал глава правительства.

Накопить средства для «рывка» в Кабмине собираются частично благодаря экономии: так, в следующем году планируется сокращение на 10% количества госслужащих.

Но более всего чиновники уповают на IТ-инструменты и современные базы данных.

«Мы сейчас как государство оперируем ужасно неточными данными. Мы иногда как государство принимаем решения вслепую. В следующем году у нас должна появиться база данных, которая покажет, например, сколько у нас учеников, студентов», — пояснил Гончарук.

С помощью онлайн-инструментов также планируют провести в 2020 году перепись населения с учетом онлайн-инструментов, стимулируя людей заполнять информацию о себе в онлайне.

Напомним, что ранее правительство объявило новые микрофинансовые прогнозы на 2020−2022 годы. В частности, обновленный оптимистичный сценарий предполагает, что ВВП в 2020 году должен вырасти на 4,8%, в 2021 году — на 5,5%, в 2022 году — на 6,5%. Соответственно прогноз курса доллара США в Украине составляет: 2020 год — 24,8 грн, 2021 год — 23,9 грн, 2022 год — 24,2 грн. Консервативный прогноз предполагает, что в 2020 году экономика Украины вырастет на 3,7%, а курс доллара составит около 27 грн.

В то же время прогноз Всемирного банка роста экономики Украины на 2019 год — 2,7%, на 2020 год — 3,7%.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в переговорах по транзиту газа из РФ Украина настаивает на длительном сроке соглашения и объемах, которые позволят обеспечить обслуживание газотранспортной системы.

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