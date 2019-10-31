В команде Зеленского анонсировали массовое сокращение чиновников: кого "попросят" на выход

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Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, ранее анонсировавший запуск реестра электронных больничных зимой 2020 года, сообщил о запланированном сокращении почти 18,5 тысячи районных госчиновников.
«Мы сокращаем штат районных государственных администраций (РГА) на 18 449 позиций», — пишет Дмитрий Дубилет на своей страничке в соцсетях. По его словам, в Кабмине проанализировали все функции РГА и пришли к выводу, что часть из них дублируется объединенными теробщинами, часть целесообразно передать на более высокие уровни, а часть и вовсе устарела.
По его словам, люди, которых коснется сокращение, получат все компенсационные расходы, в том числе и за неиспользованные отпуска. Чиновников предупредят об увольнении за два месяца, а за это время постараются подыскать им иные рабочие места. «Дорогие госслужащие, я очень надеюсь, что вы сможете найти свое новое место в экономике страны», — добавил Дубилет.
Один из интернет-пользователей, оставивший комментарий под этим постом, отметил, что, с одной стороны, это «прекрасная инициатива», но вот на деле сокращение может «получиться как всегда»: «По факту будут сокращать реальных исполнителей, а не бесполезную дюжину „замов“, родственников на придуманных позициях, фей-секретарш и так далее. По сути, это создаст повышенную нагрузку и в итоге — большие очереди. Мы же понимаем, кто на местах принимает решения по сокращению штата».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дмитрий Дубилет сообщил о запуске в работу законопроекта и соответствующих актов, которые отменят обязательность трудовых книжек. По его словам, в электронных реестрах государства и так имеются данные о трудовом стаже всех украинцев, начиная с 2000 года. Именно они используются для расчета пенсий или других социальных выплат.
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