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Украина

В команде Зеленского хотят уголовной ответственности для журналистов

15:18 6 ноября 2019 29
Журналист с микрофоном
Инф. «ФАКТОВ»

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в очередной раз заявил о необходимости введения административной и уголовной ответственности журналистов за клевету и распространение манипулятивной информации.

Об этом министр заявил в Верховной Раде во время парламентских слушаний, посвященным вопросам безопасности журналистов, сообщает «Громадське». По словам чиновника, в законодательство планируют внести понятие «манипулирование общественным мнением» и его критерии.

Отметив, что грань между защитой свободы слова и защитой информационного пространства чрезвычайно тонка, Бородянский заявил о необходимости «выстроить баланс». «Защита журналистов и ответственность за искажение общественного мнения — это неразрывные части», — сказал Бородянский.

По словам министра, за манипулированием общественным мнением могут ввести как административную, так и уголовную ответственность. Наряду с этим Бородянский подчеркнул, что должна быть усилена ответственность за обнародование данных журналистов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Бородянский назвал смелыми людьми украинских артистов, которые едут выступать на оккупированные территории.

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