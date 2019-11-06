24.54 / 24.78 27.12 / 27.53
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Масштабный прорыв трубы в центре Киева: названы сроки ремонта

15:37 6 ноября 2019 167
Место прорыва
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве устраняют прорыв трубопровода, который произошел 5 ноября и привел к появлению трещин в асфальте — в них проваливались автомобили. Об этом сообщает ТСН.ua.

Улицу Саксаганского в Киеве раскопали практически по всей длине. Так как под землей пролегают высоковольтные кабели, то коммунальщикам приходится работать вручную. Все окрестные дома перевели на резервные линии, чтобы избежать проблем с подачей воды и отоплением. Общественный транспорт пустили в объезд аварийного участка.

«Единственная серьезная проблема — это с трафиком. Поэтому работаем круглосуточно, как можно быстрее надо выполнить работы, ориентировочно срок окончания — пятница», — сказал заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Как сообщалось ранее, киевские власти уверяют, что авария не повлияет на подачу горячей воды в центр столицы.

Фото: Facebook/Marina Vladychenko

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Офис президента

Пенсия начнет приходить сама: стало известно о нововведениях, которые ждут украинцев с нового года

Заворотнюк и Жингунов

«Что-то в ней было фальшиво»: Заворотнюк заподозрили в неискренности

Тина Кароль

Все по-настоящему: Тина Кароль раскрыла тайну отношений с Даном Баланом

погода

Ветер, дожди и грозы: синоптики уточнили погоду на ближайшие дни

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер