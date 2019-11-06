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- 15:37 Масштабный прорыв трубы в центре Киева: названы сроки ремонта
Масштабный прорыв трубы в центре Киева: названы сроки ремонта
В Киеве устраняют прорыв трубопровода, который произошел 5 ноября и привел к появлению трещин в асфальте — в них проваливались автомобили. Об этом сообщает ТСН.ua.
Улицу Саксаганского в Киеве раскопали практически по всей длине. Так как под землей пролегают высоковольтные кабели, то коммунальщикам приходится работать вручную. Все окрестные дома перевели на резервные линии, чтобы избежать проблем с подачей воды и отоплением. Общественный транспорт пустили в объезд аварийного участка.
«Единственная серьезная проблема — это с трафиком. Поэтому работаем круглосуточно, как можно быстрее надо выполнить работы, ориентировочно срок окончания — пятница», — сказал заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.
Как сообщалось ранее, киевские власти уверяют, что авария не повлияет на подачу горячей воды в центр столицы.
Фото: Facebook/Marina Vladychenko
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