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"Сам виноват": в Ивано-Франковске разгорается скандал из-за избиения школьника (видео)
В Ивано-Франковске ученика второго класса жестоко избили его одноклассники, обвинив в воровстве. Учительница в ответ на обращение к ней заявила, что это не ее проблемы. Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о избиении пятиклассника в школе под Киевом, и о том, как его мучители сами пожаловались… на травмы.
В интервью «Суспільному» мама пострадавшего рассказала, что ранее на классных хулиганов учительнице жаловался и другой мальчик, но педагог инциденты замалчивала.
Сама учительница на камеру заявила, что не знает ни о каких жалобах, и вообще мальчик постоянно опаздывает, на уроке отвлекается и учится плохо.
Не смогли прояснить ситуацию и представители администрации школы. По словам завуча, она ничего сказать не может, поскольку «только вчера вернулась с курсов».
Напомним, в октябре попытку суицида совершила семиклассница средней школы № 173 в Киеве — она на перемене выбросилась с четвертого этажа. «ФАКТЫ» выяснили настоящую причину поступка подростка.
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