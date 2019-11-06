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Украина

В Украине хотят провести цифровую перепись населения: что об этом известно

16:18 6 ноября 2019 104
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Инф. «ФАКТОВ»

Наряду с планами правительства провести всеукраинскую перепись населения в ноябре — декабре 2020 года, Кабмин планирует еще в этом году «взять на карандаш» украинцев, но в «цифровом» варианте.

Так, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что цифровую перепись проведут при помощи статистических и математических методов, а также на основе работы с реестрами. Выступая на брифинге по итогам заседания правительства, от подчеркнул, что такую перепись хотят провести до конца текущего года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время всеукраинской переписи населения украинцам зададут порядка 10 вопросов, в том числе, о количестве детей. Также будут задавать вопросы о недвижимости, наличии сетей водоснабжения и канализации. Это будет делаться для ревизии состояния жилого фонда.

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