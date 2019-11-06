Турецкий лоукостер запускает новый рейс из Украины: названо направление

Украина

Турецкая бюджетная авиакомпания Pegasus Airlines анонсировала намерение открыть новое направление полетов из Украины. Уже в апреле 2020 года она начинает регулярные рейсы по новому для Украины маршруту Киева-Даламан (Турция).

По данным avianews, полеты стартуют 26 апреля 2020 года из аэропорта «Киев/ Жуляны» имени Сикорского.

Рейсы будут осуществляться один раз в неделю — по воскресеньям из Даламана и по понедельникам из Киева.

С 1 июня количество полетов должно увеличиться до трех в неделю. В том числе из Даламана рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям, а из Киева — по понедельникам, средам и пятницам.

Перелеты продлятся до 23 октября 2020 года.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о мошеннических схемах, жертвами которых становятся украинцы, отправляющиеся на отдых в Турцию и Египет.



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