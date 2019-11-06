ВНО-2020: названы основные правила и требования

Украина

Стали известны актуальные характеристики сертификационных работ, программы внешнего независимого оценивания и критерии, по которым будут оцениваться задания. Ранее сообщалось, что в Украине могут существенно измениться правила поступления в вузы. Об особенностях ВНО-2020 сообщает «Український центр оцінювання якості освіти».

В характеристиках сертификационных работ указаны структура теста, количество и типы задач, схема начисления тестовых баллов. Указаны количество баллов, которые можно получить при правильном выполнении всех заданий теста, а также время, отведенное на выполнение теста. Эта информация поможет лучше подготовиться к прохождению ВНО.

Программы внешнего независимого оценивания 2020 года включают требования к уровню общеобразовательной подготовки участников по определенным учебным предметам.

Ранее сообщалось, что программа развития молодежи помогает получить образование и профессию без финансовых вложений.

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