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ВНО-2020: названы основные правила и требования
Стали известны актуальные характеристики сертификационных работ, программы внешнего независимого оценивания и критерии, по которым будут оцениваться задания. Ранее сообщалось, что в Украине могут существенно измениться правила поступления в вузы. Об особенностях ВНО-2020 сообщает «Український центр оцінювання якості освіти».
В характеристиках сертификационных работ указаны структура теста, количество и типы задач, схема начисления тестовых баллов. Указаны количество баллов, которые можно получить при правильном выполнении всех заданий теста, а также время, отведенное на выполнение теста. Эта информация поможет лучше подготовиться к прохождению ВНО.
Программы внешнего независимого оценивания 2020 года включают требования к уровню общеобразовательной подготовки участников по определенным учебным предметам.
Ранее сообщалось, что программа развития молодежи помогает получить образование и профессию без финансовых вложений.
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