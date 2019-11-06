- 20:02 «Локомотив» – «Ювентус» — 0:1: онлайн видео голов матча Лиги чемпионов
- 19:51 Украина ввела запрет на ввоз старых грузовых вагонов из России: когда он вступит в силу
- 19:50 Специально создают конфликт: в "Дизель Шоу" откровенно высказались о скандале на "Танцях з зірками"
- 19:42 «Терминатор Фатум» со Шварценеггером потеснил «Джокера» по кассовым сборам
- 19:39 «Копенгаген» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 19:38 В «Борисполе» перехватили партию контрабандных деталей военных самолетов для Минобороны РФ
- 19:36 «Аталанта» — «Манчестер Сити»: онлайн видео голов поединка Лиги чемпионов
- 19:27 Наташа Королева потеряла ребенка из-за секс-скандала
- 19:08 ВНО-2020: названы основные правила и требования
- 19:02 Российское представительство ООН оконфузилось из-за поста в Twitter об угрозах войны
- 18:51 Дубль Цитаишвили помог «Динамо» разгромить ПАОК в Юношеской лиге УЕФА: видеообзор матча
- 18:51 Украинские ученые раскрыли загадку лох-несского чудовища
Наташа Королева потеряла ребенка из-за секс-скандала
Российская певица Наташа Королева, которой запрещен въезд в Украину, впервые рассказала, как потеряла второго ребенка.
Самым сокровенным Наташа поделилась на шоу «Эмпатия Манучи».
Когда в 2015 году в сеть попали интимные фото артистки и ее мужа Сергея Глушко (Тарзана), многие думали, что пара так пиарится. Но, по словам певицы, у ее мужа украли телефон и требовали за эти фото огромную сумму — 100 тысяч долларов.
«Было две волны этой истории. Первая волна, когда украли телефон и начали нас шантажировать. По почте начали приходить письма», — вспоминает Королева.
Через несколько лет Королева забеременела вторым ребенком (старший сын уже взрослый), но скандал с фото вспыхнул с новой силой.
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с заявлением за такое «порно» лишить Королеву звания заслуженной артистки России.
«А в это время я нахожусь в положении. И тот нерожденный ребенок — он на совести вот этого человека, тех людей, которые это заварили. Я очень тяжело это пережила», — пожаловалась она.
Певица отметила, что тогда была на третьем месяце беременности. После этого она больше не могла забеременеть.
Напомним, что ранее Королева попросила Зеленского позволить ей приезжать в Украину.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!