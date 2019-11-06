Наташа Королева потеряла ребенка из-за секс-скандала

Шоу-бизнес

Российская певица Наташа Королева, которой запрещен въезд в Украину, впервые рассказала, как потеряла второго ребенка.

Самым сокровенным Наташа поделилась на шоу «Эмпатия Манучи».

Когда в 2015 году в сеть попали интимные фото артистки и ее мужа Сергея Глушко (Тарзана), многие думали, что пара так пиарится. Но, по словам певицы, у ее мужа украли телефон и требовали за эти фото огромную сумму — 100 тысяч долларов.

«Было две волны этой истории. Первая волна, когда украли телефон и начали нас шантажировать. По почте начали приходить письма», — вспоминает Королева.

Через несколько лет Королева забеременела вторым ребенком (старший сын уже взрослый), но скандал с фото вспыхнул с новой силой.

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с заявлением за такое «порно» лишить Королеву звания заслуженной артистки России.

«А в это время я нахожусь в положении. И тот нерожденный ребенок — он на совести вот этого человека, тех людей, которые это заварили. Я очень тяжело это пережила», — пожаловалась она.

Певица отметила, что тогда была на третьем месяце беременности. После этого она больше не могла забеременеть.

Напомним, что ранее Королева попросила Зеленского позволить ей приезжать в Украину.

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