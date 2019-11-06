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Маршрутчик сбил подростка и поехал дальше: пассажиры даже не пытались остановить водителя (видео)
Во вторник, 5 ноября, в Запорожье произошло жуткое ДТП — маршрутное такси сбило 14-летнего школьника прямо на пешеходном переходе. Ранее в этом областном центре произошла смертельная авария с участием маршрутного такси. О происшествии с подростком сообщает пресс-служба Нацполиции.
Когда маршрутка сбила парня, удар был настолько сильным, что школьник буквально отлетел в сторону. При этом водитель маршрутки решил скрыться с места происшествия, а пассажиры не пытались ему в этом помешать.
Травмированного школьника доставили в больницу. А виновника ДТП вскоре задержали — им оказался мужчина 1984 года рождения.
Ранее сообщалось, что в Запорожье виновный в смертельном ДТП водитель маршрутки сбежал из больницы, несмотря на имеющиеся переломы.
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