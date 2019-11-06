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Ностальгирует: Зеленский в Харькове несколько раз назвал концерн "Укроборонпром" "концертом" (видео)
Президент Владимир Зеленский попал в конфуз во время своего визита на «Харьковский авиационный завод». Он трижды подряд назвал концерн «Укроборонпром» «концертом».
Соответствующее видео опубликовал сайт «Буквы».
Журналисты отметили, что подобное произошло и 18 июля 2019 года — на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.
В сети пользователи разразились язвительными комментариями.
«Дайте ему еще 100 дней, он еще не запомнил, где концерн, где концерт». И вообще, он уже устал", «Можно вывести парня из „квартала“, но „квартал“ из парня…», «Как я уже говорила, против Фрейда не попрешь)))», — пишут в сети.
Как сообщали «ФАКТЫ», 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом приехал в Харьков, где он представил нового главу области и провел совещание по вопросу о нормализации работы предприятий «Укроборонпрома».
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