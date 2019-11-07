Пригодятся зонты: синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни

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В Украину после рекордного потепления пришли дожди. Об этом свидетельствуют данные Украинского Гидрометцентра на четверг, 7 ноября.
Судя по прогнозу, влажно будет на территории западных, северных и центральных регионов Украины, тогда как на востоке и юге еще задержится солнечная погода. Средняя температура воздуха 7 ноября составит «всего лишь» 10−12 градусов со знаком плюс, теплее будет в Черновцах и в Черкассах — 12−14 градусов.
В Херсоне «бабье лето» еще задержится, там ожидаются 18−20 градусов тепла, а в Одессе ожидаются 17−19 градусов.
Следующей ночью осадки несколько усилятся, но днем 8 ноября на большей части страны будет уже сухо и солнечно. Дожди сдвинутся на западные регионы Украины.
В субботу, 9 ноября, температура воздуха поднимется до 15−17 градусов тепла (в Херсоне ожидается 18−21 градусов).
Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко успокоила, что грядущие дожди будут периодическими и не очень сильными.
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