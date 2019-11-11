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«Я твой Чебурашка, ты – мой кролик»: появилось видео со свадьбы короля Малайзии и россиянки, которые развелись со скандалом

13:52 11 ноября 2019 238
Король Малайзии и Оксана Воеводина
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В сети появилось видео со свадьбы теперь уже бывшего короля Малайзии, султана Келантана Мухаммада V Фариса Петры и российской модели Оксане Воеводиной, которая в 2015 году завоевала титул «Мисс Москва». На кадрах, снятых в российской столице в ноябре 2018 года и опубликованных изданием Daily Mail, невеста обещает супругу быть ему «хорошей женой» и «хорошей матерью» их детям, а также всегда его любить. На это жених под одобрительные улыбки гостей отвечает: «Спасибо, мой кролик». А потом добавляет: «Я твой Чебурашка, а ты — мой кролик».

На момент свадьбы в Москве Оксана была на третьем месяце беременности. По исламским законам пара поженилась ранее — 7 июня 2018 года.

В январе 2019 года Мухаммад неожиданно отрекся от престола. В мае Оксана родила сына Леона. А в июне стало известно, что ее брак с султаном был со скандалом расторгнут. Экс-король обвинил супругу во лжи и клевете, а также в том, что она опорочила королевскую семью. Он публично объявил, что сожалеет о решении жениться на ней. Сына Оксаны Мухаммад не признает, утверждая, что его отцом мог быть мужчина азиатской внешности. Российская модель требует компенсации и настаивает на проведении анализа ДНК, чтобы доказать, что ее ребенок является наследником султана.

Теперь сообщается, что на самом деле супруги фактически расстались спустя считанные дни после свадьбы в Москве. Помощники короля говорят, что он был недоволен тем, что подробности частной церемонии просочились в прессу (фотографии со свадьбы появились в сети практически сразу же). Ему также не понравилось, что торжество было чересчур гламурным и слишком отдавала шоу-бизнесом. Кроме того, Мухаммед узнал о темном прошлом своей супруги — в том числе и о том, что пятью годами ранее она снималась в российском реалити-шоу, где занималась сексом в бассейне с одним из участников. В сети также начали циркулировать весьма пикантные снимки жены короля. Мухаммад в итоге был вынужден оставить свой пост.

В настоящее время бывшие супруги продолжают выяснять отношения. Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывший король предложил Воеводиной деньги, отказавшись когда-либо видеться с сыном. Однако это предложение россиянку не устраивает.

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