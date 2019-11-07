Побитый Виталием Кличко боксер жаждет боя с Усиком (видео)

Спорт

Бывший чемпион мира в тяжелом и супертяжелом весе британец Дэвид Хэй, представляющий интересы своего соотечественника Дерека Чисоры (32 победы, 23 из них — нокаутом, 9 поражений), планирует организовать своему подопечному бой с украинцем Александром Усиком (17 побед, 13 из них — нокаутом), успешно дебютировавшим в супертяжелой весовой категории победой над Чаззом Уизерспуном.

«WBO хочет больших поединков, так что они заинтересованы во встрече Усик — Чисора. На предстоящем конгрессе организации в Токио я буду лоббировать проведение этого боя. Только я и Холифилд становились чемпионами и в тяжелом, и в супертяжелом весе, а Усик может стать третьим таким боксером. Поэтому я хотел бы это предотвратить», — рассказал Хэй в комментарии Boxing Scene.

В свою очередь команда нашего боксера заинтересована в титульном поединке, в том числе и против Чисоры. «Усик — обязательный претендент на пояс WBO. Думаю, ему тоже нравится бой против Чисоры. Если Усик и Чисора не получат большие бои, то вероятность их встречи достаточно высока. После реванша Джошуа — Руис либо пояс IBF, либо пояс WBO станет вакантным, так что поединок Усика и Чисоры вполне может быть за пояс WBO», — приводит слова промоутера украинца Эдди Хирна сайт Boxing News 24.

Добавим, что в своей карьере Чисора уже дрался с украинским боксером. В феврале 2012-го британец противостоял Виталию Кличко, который защищал свой титул WBC, и проиграл по очкам единогласным решением судей.

В своем последнем поединке, состоявшемся 26 октября, Чисора в четвертом раунде нокаутировал своего соотечественника Дэвида Прайса и завоевал вакантный титул по версии WBO Inter-Continental.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что один из лучших боксеров-супертяжеловесом Украины Вячеслав Глазков стал дальнобойщиком в США.

Фото Instagram Александра Усика

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter