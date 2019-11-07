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В октябре льготники могут остаться без помощи на оплату коммуналки: названы причины
В октябре 2019 года льготникам могут не начислить госпомощь, которая предназначена для оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает УНН.
«Учитывая ситуацию, что происходит впервые в истории Украины изменение механизма финансирования льгот, существуют случаи, когда есть ситуации несвоевременного или не в полном объеме расчета размера льгот», — заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко в ходе брифинга.
Он утверждает, что реестр, на базе которого производится расчет льгот, создан еще в 2003 году. Но органы социальной защиты уже получили поручение максимально быстро собрать актуальные данные и обновить информацию о льготниках.
«Суммы льгот исчисляются, начиная с октября, и даже если в ноябре не все льготники одновременно получат на учетную запись в Ощадбанке или в наличном виде, в любом случае эти суммы будут доначислены и доплачены в следующем месяце», — подчеркнул Музыченко.
Ранее сообщалось, что в Украине станет сложней получить субсидию.
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