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Украина

Во Львове автобус сбил парня на пешеходном переходе: сеть озадачило видео

13:55 7 ноября 2019 129
Момент столкновения
Инф. «ФАКТОВ»

7 ноября во Львове маршрутный автобус сбил пешехода на переходе. Это не первое резонансное ДТП, зафиксированное в городе в последние дни. Ролик с моментом столкновения патрульная полиция Львовской области выложила в Facebook.

Видео вызвало бурные обсуждения в сети. На опубликованных кадрах видно, что пешеходы стоят на переходе в ожидании зеленого сигнала светофора, но внезапно один из них быстро вышел на дорогу. Его сразу сбил автобус.

Объяснений такому поведению пешехода никто найти не смог. Предположения, что маршрутный автобус ехал на красный свет, оказались ошибочными.

Ранее сообщалось, что на окружной дороге Львова произошла масштабная авария — две огромные фуры вылетели в кювет, водители получили тяжелые травмы.

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