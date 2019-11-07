Украина

В Запорожье бывший руководитель государственного предприятия наладил контрабандные поставки оборудования и комплектующих для военных кораблей в Россию. Ранее СБУ пресекала контрабанду в Россию запчастей к боевым самолетам.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, предприимчивый бизнесмен ранее работал коммерческим директором завода, который производит продукцию двойного назначения. Продукция используется на военных лодках, в том числе, и в ВМФ РФ.

Мужчина заказывал оборудование (якобы для гражданских нужд) у частных структур, которые официально действуют по лицензии госпредприятия. А для легализации поставок в страну-агрессор экс-директор зарегистрировал ряд фирм-прокладок, в том числе на территории России. Помимо этого, он договорился с таможенниками о беспрепятственном вывозе продукции в Россию.

«Сотрудники СБУ задержали организатора схемы вместе с сообщником на таможенном посту „Мелитополь“ во время оформления оборудования, предназначенного для охлаждения жидкости на военных кораблях. В ходе проведения обысков в офисе и по месту жительства фигурантов сделки правоохранители изъяли большое количество запчастей и военного оборудования, а также бухгалтерскую документацию, подтверждающую нелегальные поставки», — сообщили в украинской спецслужбе.

Открыто уголовное производство по ст. 333 (нарушение режима осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», контрразведка СБУ разоблачила предприятие, находящееся в оккупированной части Луганской области, которое поставляло в РФ продукцию военного назначения. А руководство предприятия почти постоянно находилось в Харькове, откуда удаленно контролировало производство и поставки продукции в страну-агрессор.

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