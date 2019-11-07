Никогда не наказываю: Тина Кароль раскрыла секреты воспитания сына

Шоу-бизнес

Известная певица Тина Кароль, рассказавшая «ФАКТАМ» правду о романе с исполнителем Даном Баланом, одна воспитывает сына Вениамина. Мальчик живет и учится в Великобритании, но все свободное время проводит с мамой. В интервью артистка рассказала, что они каждый день поддерживают связь онлайн: вместе просыпаются, собираются в школу, учат уроки и ложатся спать. Мама и сын живут в гармонии и понимании.

Двухнедельные каникулы Веня провел с самым близким человеком и дал первое интервью, присоединившись к благотворительному проекту Тины.

«Веня проникся идеей благотворительности, с радостью присоединился ко мне, чтобы рассказать о нашем маленьком семейном деле — помощи онкобольным деткам. Он отважно подошел к этому делу, зная проблему, мы ведь сами это пережили. Сын очень сочувствует и понимает, что в сложных ситуациях нужно помогать людям, особенно деткам.

Веня не закрыт от проблем общества. Я считаю, что дети должны знать его составляющие, что бывают особенные люди, страшные болезни и что не у всех есть возможность с ними бороться. И таким деткам нужно особое внимание, не только финансовая поддержка, но любовь, забота и общение", — рассказала Тина.

Сейчас она снова готовится к встрече с сыном. Они вместе планируют отметить его день рождения. Провести этот день с мамой — главная мечта Вени.

«По нашей традиции обязательно будем отмечать вместе. Соберемся с его друзьями, одноклассниками и пойдем „стреляться“ в лазерный клуб. Я предлагала сменить тематику, поехать на картинги или пойти в лесной поход, но мальчишкам очень нравятся эти лазерные бои», — рассказала Тина «ФАКТАМ».

Она также призналась, что никогда не ругает сына, предоставляет право выбора и считает его главным мужчиной в своей жизни.

«Веня — мужчина в семье. Я даю ему такую привилегию — иногда шефствовать над нашим женским царством: няни, бабушки, мама… Но без фанатизма. Мы живем в гармонии с сыном, стараюсь быть ему лучшим другом. Никогда его не наказываю, не ругаю. Даже, когда он не согласен с чем-то, стараюсь найти нужные слова и убедить. Стараюсь научить его думать, самостоятельно принимать решения и осознавать последствия», — поделилась звездная мама.

О том, как певица совмещает карьеру и материнство, кем занято ее сердце, с кем она делится своими секретами и какие сюрпризы готовит для поклонников — полную версию интервью читайте в печатной версии нового номера газеты «ФАКТЫ», который вышел сегодня, а также на нашем сайте завтра.

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