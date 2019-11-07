У меня начало «сносить крышу»: откровения самой яркой участницы «Зважені та щасливі»

Шоу-бизнес

Сегодня, 7 ноября, состоится 11-й выпуск самого «весомого» проекта страны «Зважені та щасливі» (СТБ) (о 10-м выпуске читайте здесь). Ведущая — Анита Луценко (удивившая недавно кардинальной сменой имиджа). Тренеры — Марина Боржемская, Иракли Макацария. На этой неделе героев ждет самое экстремальное испытание в истории проекта и неожиданное возвращение некоторых участников. В реалити вернутся Лала, Коля, Саша и Наташа из «розовой» команды, которая вылетела лишь на прошлой неделе. 26-летняя Наталья Кириленко, продавец ликеро-водочного отдела, пришла на проект с весом 118 килограммов при росте 164 сантиметра. За десять недель она потеряла 23 килограмма, а уже на ток-шоу «Зважся!» показала результат — 77, скинув 41 килограмм! В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Наталья призналась, о каком весе мечтает, рассказала о самом сложном этапе на проекте и раскрыла подробности своего питания.

«Иракли Макацария поменял многое в моей голове. Мне кажется, 80 процентов моего успеха — его заслуга»

— Наташа, что заставило вас прийти на проект?

— Мы с семьей смотрели все сезоны «Зважених та щасливих». Особенно с одиннадцатой недели, когда становились понятны фавориты реалити. В прошлом году, помню, шел финал, на сцене появилась семья Буряк — красивые, стройные — у меня аж дух захватило! Смотрю — внизу на экране бегущая строка: «Ты одинок? У тебя лишний вес? Приходи на проект». Понимаю, что это про меня. Через неделю уже отправила анкету. В январе приехала на кастинг, с того времени и закрутилось. Хотя до съемок «визиток» мне еще не верилось, что это действительно со мной происходит.

— А вам уже очень хотелось!

— Еще как! Помню, когда была на медицинском кастинге, гастроэнтеролог, увидев, что у меня камушек в желчном пузыре, не очень хотел пропускать дальше. Я просто упала на колени и сказала, что моя мечта жизни — попасть в двадцатку участников! На самом деле стать участницей проекта было моим осознанным желанием. Просто в какой-то момент я поняла, что проблема у меня не только в лишних килограммах, а еще в характере и отношении к окружающим людям. Сама я с этим справиться не смогла бы. Мне помогли Анита, Марина и, особенно, Иракли. Он стал человеком, который поменял многое в моей голове. Мне кажется, 80 процентов моего успеха — его заслуга. Признаюсь, когда шла на проект, была скептически настроена к изменениям, но все оказалось реально!

— Значит, теперь вы совершенно иная?!

— Раньше, если слышала мнение, отличное от своего, начинала сразу говорить на повышенных тонах. Теперь даже не знаю, что должно произойти, чтобы я закричала. Стала спокойнее, рассудительнее, женственнее. Мои родные смотрят на меня и просто не узнают! Стала более человечной, что ли.

— Был момент, когда вам хотелось покинуть проект?

— Мне было морально тяжело до шестой недели. Не могла общаться со своим сыном — участникам проекта не разрешено звонить и использовать соцсети. До этого пять лет никуда не ездила без ребенка, и у меня просто начало «сносить крышу». Четвертая и пятая недели дались особенно тяжело. На шестой на проект привезли родных и у меня словно открылось второе дыхание. К тому времени я похудела на 14 килограммов, хотя папа сказал, что не очень это замечает. Помню, меня это страшно задело и я решила не останавливаться.

— Когда вы физически почувствовали, что стало легче?

— Наверное, после двадцати скинутых кило. Мне стало легче тренироваться, появилась выносливость, казалось, что все могу. Раньше мне было тяжело долго стоять на ногах, нагибаться, темп ходьбы был малым, постоянная одышка, изжога. Сейчас уже не помню, что это такое!

«Стала совершенно другой, не хочу возвращаться к прежней жизни»

— После проекта вы вернулись домой, в село?

— Нет, сейчас живу в Киеве, снимаю квартиру и работаю администратором спа-салона. Готовлюсь к финалу, а сын пока живет с родителями. Спасибо им огромное за поддержку! Вспоминая контингент, который раньше ходил ко мне в магазин за бутылкой, понимаю, что не смогла бы там работать дальше. Стала совершенно другой, не хочу возвращаться к той жизни. Это притом что любила свою работу. Мне кажется, я продавец от Бога, но уж точно не ликеро-водочных товаров.

— Вы уже обновили свой гардероб?

— Не спешу пока это делать, потому что еще не дошла до того веса, который хочу получить.

— Сколько это килограммов?

— Когда шла на проект, мечтала похудеть до 57 кило. Теперь хочется еще немного меньше, хотя не знаю, смогу ли.

— Как изменился ваш режим питания?

— Кардинально. Ем три раза в день. Мне этого хватает. Иногда бывают перекусы — чашка кофе и две кураги. Есть мне можно практически всё. Утром делаю омлет с овощами из двух яиц и сверху натираю 30 г твердого сыра. Чашка чая. Иногда позволяю себе кусочек бездрожжевого хлеба. В обед салат, овощи, каша и курица. На ужин — тушеные овощи и нежирная рыба.

— Что вы раньше себе позволяли?

— Я просто не задумывалась над тем, что ем и в каких количествах. Могла прийти домой в девять вечера и в одиннадцать съесть жареную картошку с салом, запить сладким газированным напитком и заесть пирожным. А потом идти спать. Единственное, чего я сейчас вообще не ем, — картошки. Мне ее и не хочется. Даже в салат «Оливье» отвариваю сельдерей вместо картофеля. Люблю голубцы — готовлю их с куриным мясом. Делаю и мороженое — йогурт без добавок, пюре из фруктов и агар-агар. Заморозил — и не хуже, чем магазинное.

Наталья Кириленко и Николай Крицкий

— Вы смотрите эфиры «Зважених»?

— Слежу за каждым выпуском программы, и у меня часто катятся слезы. Просто вспоминаю, как нам было сложно. Переживая опять все эмоции, понимаю, что не хочу возвращаться к своему прежнему весу. Слишком многое пришлось преодолеть, ради потери килограммов. Помню, встаешь утром, крепатура страшная, синяки, а надо идти дальше работать! Я занималась со слезами на глазах. Порой, когда заканчивались тренировки, упиралась в плечо Иракли и просто плакала. Он понимал, ждал и через пять минут я была снова готова бороться. В общем, пережито много и очень мало осталось до того момента, когда можно достигнуть своей цели.

Ранее бывший участник «Зважених…» Александр Гончаров рассказал, что помешало ему дальше участвовать в проекте. А одна из самых противоречивых участниц реалити Инна Мазура откровенно рассказала, чем пожертвовала ради шоу.

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