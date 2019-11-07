Украина

Не готовы любить «негров» и цыган: социологи изучили этнические предпочтения украинцев

В Украине этнические предубеждения ниже всего к украинцам, белорусам и русским, а наиболее высоки — к африканцам и цыганам. Ранее выяснилось, что рейтинг Зеленского в Киеве падает. Такие данные получены при опросе, который провел Киевский международный институт социологии.

Опрос показал, что самая малая социальная дистанция среди граждан Украины наблюдается по отношению к украиноязычным и русскоязычным украинцам, затем следуют белорусы и россияне.

Отношение украинцев к полякам, евреям, канадцам, американцам, крымским татарам, немцам держится на примерно одинаковом уровне. Завершают иерархию социальных дистанций французы, румыны, африканцы. На последнем месте находятся цыгане.

Как ранее сообщалось, опрос, который провели на улицах Киева, показал, что жители столицы перестали бояться войны.

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