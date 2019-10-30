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Украина

Зеленский теряет доверие киевлян: опубликованы свежие данные соцопроса

14:54 30 октября 2019 525
Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Рейтинг президента Владимира Зеленского, которого на выборах поддержали 73 процента жителей Украины, в Киеве в последнее время значительно снизился.

Как свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), Зеленского поддерживают 54,3% киевлян — столько поставили отметку в графе «скорее позитивно» и «позитивно».

При этом «резко негативно» и «скорее негативно» к деятельности президента относятся 22,2% респондентов. «Нейтрально» оценивает деятельность Зеленского 21,9% опрошенных.

Опрос проводился с 11 по 22 октября среди жителей Киева. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) опрошено 803 респондента в возрасте от 18 лет.

Изучение мнения киевлян проводилось в столице, когда рассматривалось назначение надрепа от «Слуги народа» Александра Ткаченко главой КГГА.

Стоит отметить, что согласно опросу, если бы выборы мэра Киева проходили в середине октября, то 27,1% проголосовали бы за Виталия Кличко, 13,3% - за Александра Ткаченко, 9,3% - за Андрея Пальчевского, 6,4% - за Александра Попова, 6% - за Николая Томенко.

Напомним, рейтинг президента Зеленского в октябре упал по сравнению с сентябрем на 7 процентов.

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