Берут на поруки: соседи "борщаговского стрелка" сообщили неожиданную новость

Происшествия

Киевлянина Алексея Берестецкого, который расстрелял соседа на улице Чаадаева, хотят взять на поруки и задним числом сделать ему справку об участии в АТО. Об этом в Facebook сообщила журналист Светлана Панюшкина.

По ее словам, взять на поруки собирается федерация тхэквондо.

«Люди!!! Берут на поруки нашего стрелка. Выступает за это федерация тхэквондо. Делают справку задним числом, что он благодеятель и был в АТО!!! Пожалуйста, кто может помочь, помогите, чтобы было все по закону!!!» — написала журналист.

Она же сообщила, что соседу Николаю, которого ранил Берестецкий, нужна кровь.

В сети поднялась волна возмущения. Соседи требуют справедливого расследования.

Напомним, жуткое преступление произошло в Киеве 6 ноября. «Стрелок» Алексей Берестецкий несколько лет не платит за коммуналку. У него накопился долг на услуги ЖКХ в размере около миллиона гривен. Недавно он врезался в общий стояк и получал электричество за счет соседей.

Жители дома отключили должника от общего стояка, а на щитовую повесили замок. Однако Алексей срезал замок и подключился вновь. Вчера вечером соседи пришли к нему выяснять обстоятельства случившегося, однако Берестецкий открыл огонь по одному из мужчин.

Как сообщали «ФАКТЫ», полицейские задержали заказчика и исполнителей покушения на убийство, которые в селе Княжичи стреляли в водителя легкового автомобиля.

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