Мир

Невеста из Великобритании разместила в соцсети Facebook фотографии свадебного торта, который ей сделали по специальному заказу. На ее пост обратило внимание английское издание The Sun.

Девушка послала кондитеру снимок торта, который ей хотелось бы получить — украшенный фигурками милых щенков породы английский кокер-спаниэль. Она также приложила фото их с женихом домашнего любимца, желая, чтобы фигурка на торте имела сходство с их собственной собакой — аляскинским маламутом. Кондитер ответил: «О, это легко — мы определенно сможем это сделать».

Когда приехал заказанный торт, у невесты не хватило времени проверить его перед церемонией. Она и гости увидели это изделие одновременно. Новобрачная пришла в ярость, заявив, что ее «скульптурный портрет» ее питомца, зажатый между ярусами, напоминает «дохлого дикобраза». «Этот высунутый язык придает ему еще и вид дикобраза, раздавленного на дороге машиной», — считает она. Невеста обвинила кондитера в издевательстве над ней.

Пользователи сети также впечатлились представленным продуктом. Кто-то, правда, счел, что фигурка больше похожа на опоссума, а не на дикобраза. Кто-то предположил, что изо рта у него торчит морковка. «О, это так ужасно, но и так здорово!», — написал один из комментаторов, испытывая одновременно ужас и восторг.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом свадебном торте, который вместо красивого павлина был украшен «скособоченной индюшкой, больной проказой».

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