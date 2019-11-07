- 14:17 Украинские предприятия поставляли в Россию детали для военно-морского флота: раскрыта хитрая схема
- 14:07 Андрей Малахов оплатил суррогатную мать Виторгану
- 13:55 Во Львове автобус сбил парня на пешеходном переходе: сеть озадачило видео
- 13:53 Забили до смерти и закопали за селом: на Херсонщине мужчину «проучили» за кражу 200 гривен
- 13:48 Зима свое отвоюет: вопреки прогнозам синоптиков в Украине выпал снег
- 13:33 В сеть выложили видео меткого выстрела снайпера ВСУ на Донбассе
- 13:21 Собчак обнародовала интимное прозвище, которое ей дал Богомолов
- 13:16 Поможет подорожник: боевики "ДНР" закрыли единственную аптеку на курорте Седово
- 13:15 В октябре льготники могут остаться без помощи на оплату коммуналки: названы причины
- 13:13 В разных оттенках синего: Кейт Миддлтон и Меган Маркл вышли в свет в один день
- 13:10 Зеленский "перетряхнул" областные управления СБУ: кто был назначен
- 13:02 Он очень устал: стало известно о серьезной проблеме с мостом Патона в Киеве
Поможет подорожник: боевики "ДНР" закрыли единственную аптеку на курорте Седово
В Седово, единственном курорте так называемой «ДНР», закрыли единственную аптеку, сообщил блогер, который пишет под ником hochu_domoy.
Теперь жители самого поселка, а также близлежащих сел Холодное и Обрыв лишены возможность купить даже элементарные препараты. Ближайшая аптека в Новоазовске (это 11,3 километра). Чтобы доехать туда, например, из Холодного и обратно на такси, придется выложить 700 рублей (270 гривен), из Седово и обратно — 500 рублей (193 гривны).
Читайте также: «Вата» в эйфории и ждет россиян": что думают на оккупированных территориях о разведении сил на Донбассе
Будут лечиться народными средствами, предположил автор. «Вообще не проблема, в этом году хороший урожай боярышника и подорожника», — прокомментировали пользователи.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что представители Средней Азии едут за паспортами в так называемых «ДНР» и «ЛНР», чтобы получить гражданство РФ по упрощенной схеме.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...