Поможет подорожник: боевики "ДНР" закрыли единственную аптеку на курорте Седово

Украина

В Седово, единственном курорте так называемой «ДНР», закрыли единственную аптеку, сообщил блогер, который пишет под ником hochu_domoy.

Теперь жители самого поселка, а также близлежащих сел Холодное и Обрыв лишены возможность купить даже элементарные препараты. Ближайшая аптека в Новоазовске (это 11,3 километра). Чтобы доехать туда, например, из Холодного и обратно на такси, придется выложить 700 рублей (270 гривен), из Седово и обратно — 500 рублей (193 гривны).

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Будут лечиться народными средствами, предположил автор. «Вообще не проблема, в этом году хороший урожай боярышника и подорожника», — прокомментировали пользователи.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что представители Средней Азии едут за паспортами в так называемых «ДНР» и «ЛНР», чтобы получить гражданство РФ по упрощенной схеме.

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